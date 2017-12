Cinegrafista morre durante salto de paraquedas em Boituva

SOROCABA - O paraquedista Gabriel Sidney Rosa da Silva Pereira, de 20 anos, morreu durante um salto de paraquedas, nesse domingo, 10, no Centro Nacional de Paraquedismo, em Boituva, interior de São Paulo.

De acordo com a Associação de Paraquedismo de Boituva, o jovem perdeu o controle do paraquedas quando fazia a aproximação para o pouso e bateu com força no solo.

Pereira foi levado pelo serviço de resgate do Corpo de Bombeiros a um hospital da cidade e, após os primeiros socorros, transferido para o Conjunto Hospitalar de Sorocaba. Com ferimentos graves, ele não resistiu.

Conhecido pelo apelido de "Marrom", Gabriel era contratado como cinegrafista freelancer para fazer filmagens de saltos no centro de paraquedismo.

De acordo com a associação, apesar da idade, ele era experiente, com mais de 500 saltos e participação em várias competições.

No sábado, outro acidente, durante um salto duplo, deixou dois paraquedistas feridos. Eles tentaram fazer uma curva para pousar e acabaram batendo com força no solo. Um deles teve traumatismo craniano, enquanto o outro sofreu fratura no fêmur.

Os dois permaneciam internados, na manhã desta segunda-feira, 11, no Conjunto Hospitalar de Sorocaba.