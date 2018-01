Cinegrafista da TV Record sai do estado de coma

O cinegrafista da TV Record, Alexandre Silva de Moura, que ficou ferido após a queda do helicóptero da emissora no último dia 10 na zona sul de São Paulo, saiu do estado do coma induzido, segundo boletim médico divulgado hoje.

Alexandre está internado no Hospital Israelita Albert Einstein e apresenta recuperação neurológica, mas ainda respira com ajuda de aparelhos, informou o boletim.

O quadro geral de saúde da vítima do acidente é considerado regular, com importante recuperação sistêmica global. De acordo com o hospital, Alexandre, de 36 anos, já demonstra consciência e se comunica por meio de gestos.