Cinegrafista da Record passa por cirurgia de reconstrução da coluna lombar

O cinegrafista da TV Record, Alexandre Silva de Moura, de 36 anos, vítima de um acidente de helicóptero da emissora no dia 10 de fevereiro em São Paulo, passou por uma operação de reconstrução da coluna lombar na noite de sexta-feira, 12.

Boletim médico do Hospital Israelita Albert Einstein, onde o paciente está internado, informa que Moura continua em um quarto normal e já consegue andar. A unidade ressaltou que o cinegrafista "não possui nenhuma sequela neurológica e seu quadro geral de saúde é considerado bom". Ainda não há previsão de alta.

A aeronave com Moura e com o piloto Rafael Delgado Sobrinho, de 45 anos, caiu por volta das 7h20 na pista de grama do Jockey Club, na zona sul da capital paulista. Sobrinho morreu no acidente e Moura foi vítima de politraumatismo.