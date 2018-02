Cineasta francês é preso no Rio pela Interpol O cineasta francês Marc Alain François Gouyou Beauchamps, de 53 anos, foi preso ontem em uma casa de São Conrado, na zona sul do Rio, por policiais da Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal). Ele é acusado pela polícia francesa de traficar drogas do Brasil para a Europa. A pedido da Justiça francesa, o Supremo Tribunal Federal expediu um mandado de prisão.