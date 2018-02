Cineasta e mulher morrem no Rio O diretor e produtor cinematográfico Emiliano Ribeiro morreu nesta semana no Rio. O caso chegou à polícia após a mulher dele, Karla Hansen, dar entrada ontem, também morta, em hospital da Barra da Tijuca. A polícia entrou em contato com parentes e descobriu que o marido também havia morrido, de causas naturais. Não há evidências de que a morte de Karla tenha sido violenta.