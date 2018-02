Cinco viadutos, incluindo Pompeia e Antártica, serão demolidos A avenida que está sendo projetada para correr onde hoje estão os trilhos do trem representa uma mudança no paradigma que norteou as grandes obras viárias em São Paulo até hoje. Essa é a opinião de especialistas ouvidos pela reportagem. Em vez de planejar a construção de viadutos que diminuam as interferências no tráfego, o projeto prevê destruir os que hoje existem no local e fazer todos os cruzamentos em nível, ou seja, com semáforos.