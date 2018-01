Cinco vezes campanha

2. O deputado Michel Temer está com problemas em casa. Sua jovem mulher, Marcela Tedeschi Temer, de 27 anos, cismou com o nome da residência oficial do vice-presidente da República, em Brasília: "Para o Palácio do Jaburu eu não vou!"

3. Dona Marisa Letícia adorou ser confundida com Marta Suplicy no corpo a corpo de Aloizio Mercadante, em Carapicuíba. Vaidade à parte, a primeira-dama gostou, em especial, de depois transmitir à amiga os desaforos que ouviu pelas ruas.

4. FHC está de esconderijo novo. O PSDB trocou o ex-presidente de cativeiro, temendo a ação de supostos aloprados que estariam planejando estourá-lo. Pura rotina de segurança!

5. Marqueteiros de Dilma Rousseff decidiram, em vez de negar, socializar o salto alto da candidata no slogan "Todo mundo senta na cadeira da presidenta!"

Loura-fria

Presa com cocaína em Las Vegas dois meses depois de tomar um flagrante de maconha na Córsega, Paris Hilton está de volta à televisão brasileira na publicidade da Devassa. Cervejinha tudo bem, né?

Ele merece!

Já está quase tudo pronto para o bota-fora de Vanderlei Luxemburgo em Belo Horizonte. Só falta o Atlético Mineiro aceitar a exigência do técnico de caminhão do Corpo de Bombeiros para deixar o clube.

Que venha setembro!

Acabou agosto e, cá pra nós, nem doeu, né não?

Fim do Mundo News

O pessoal de Birigui devia dar graças a Deus pelos redemoinhos de fogo que andaram pipocando no noroeste de São Paulo. Tem chovido fezes no vilarejo de Saint-Pandelon, no sudoeste da França. Em matéria de desastre ambiental, convenhamos, não tem nem comparação.

Indústria da hidratação

Para se ter uma ideia da baixa umidade do ar no fim de semana passado em São Paulo, tinha camelô no sábado vendendo lenço molhado à sombra do comércio da 25 de Março.

Volta olímpica

Modesto como ele só, Rubinho Barrichello deu uma única volta no circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica, para comemorar seu 300.º GP na Fórmula 1!

Escassez

Maria Paula está solteira! Pena que na Turma do Casseta & Planeta não tenha homem pra ela, né não?