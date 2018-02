Cinco suspeitos de incendiar casa em Barueri prestam depoimentos

São Paulo, 30 - Polícia localizou na manhã desta sexta-feira, 30, cinco suspeitos de terem invadido e incendiado casa em Barueri, na grande São Paulo, por volta das 22 horas desta quinta-feira, 29, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP). As pessoas estão prestando depoimento na Delegacia de Jandira.

Duas pessoas morreram carbonizadas na noite desta quinta-feira, 29, no condomínio Chácara do Peroba, na Alameda República do Uruguai, em Barueri, no limite com Jandira, região oeste da Grande São Paulo. As vítimas ainda não foram identificadas e o caso foi registrado no Distrito Policial Central de Barueri.