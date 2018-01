Cinco shoppings crescem e ganham serviços exclusivos

Os principais shoppings de São Paulo embarcaram em uma onda de reformas e expansões para se adequarem às novas necessidades de consumo. Isso significa oferecer menu mais variado de lojas, maior conforto e serviços personalizados. Essas obras também têm pela frente um grande desafio: eliminar um dos problemas que afasta muitos consumidores nos dias de grande movimento - a falta de vagas de estacionamento.

O Shopping Cidade Jardim antecipou os planos de inauguração do 2.º piso de lojas, que estava previsto só para 2012. Foram investidos R$ 25 milhões na nova área que deve abrir no fim deste mês. Entre as novidades, a primeira loja da Lego no Brasil.

Concorrência. Do outro lado do Rio Pinheiros, o Market Place achou um lugar ao sol entre dois grandes concorrentes, o vizinho Morumbi Shopping, com 480 lojas, e o Cidade Jardim.

O Market Place investe em serviços voltados às mulheres, entre eles teatro gratuito para as crianças aos domingos e berçário equipado com banheiro infantil e espaço para esquentar a papinha. Haverá também uma série de palestras gratuitas direcionadas para as mulheres, que estreia na terça-feira, 15h30, na Livraria Cultura, com Emília Campos falando sobre o poder da imagem pessoal.

Em uma região mais central, o Shopping Paulista, depois de ganhar recentemente novas lojas, reforma a praça de alimentação. Já na zona leste o Anália Franco abriu mais um piso, que pouco a pouco é preenchido com grifes de ponta. O objetivo: abrigar marcas, como Le Lis Blanc e Osklen, que antes eram exclusivas dos Jardins, na zona sul.

Inaugurado na década de 1960, o Shopping Iguatemi, nos Jardins, o primeiro a ser construído na cidade, já passou por várias reformas. Agora investe na construção de um prédio de seis andares só para carros. "O estacionamento vai funcionar apenas com sistema de valet", diz Fábio Kow, gerente-geral do Iguatemi. Esse será o terceiro prédio de estacionamento do empreendimento. "A inauguração acontece no fim do ano."

A SP das compras

É o maior centro comercial do País. E tem números expressivos:

50

é o total de shoppings em São Paulo

131

existem no Estado

393

estão registrados no País

3

inaugurações vão ocorrer na capital paulista até 2012