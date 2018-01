A polícia prendeu nesta quinta-feira, 18, cinco homens que estavam na boate Eclipse, na Rua Bento Freitas, no centro da capital paulista. No local foram encontradas diversas drogas, entre elas maconha, cocaína, lança-perfume e ecstasy. Ainda não há informação sobre a quantidade de drogas apreendidas com os presos, segundo a Secretaria de Segurança Pública.