Cinco são presos por roubo de carga na Grande São Paulo

SÃO PAULO - Policiais do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic) prenderam cinco suspeitos de integrar uma quadrilha de roubo de carga, na manhã de terça-feira, 26, em Suzano, na Grande São Paulo. Entre os detidos estão dois foragidos.

O grupo roubou uma carga de tecidos no Bresser, na zona leste da capital, no início da manhã. O material, fabricado em Santa Catarina, está avaliado em R$ 380 mil. O motorista do veículo que fazia o transporte aguardava para descarregar a mercadoria quando foi cercado por dois homens. Ele ficou em poder dos bandidos durante quatro horas.

Os suspeitos libertaram a vítima e levaram o caminhão para um galpão na Estrada da Varinha. A polícia passou a investigar o caso e localizou o galpão onde os criminosos estavam.

Foram apreendidos um revólver calibre 38 e um carro que apresentava queixa de roubo desde março na região do Tatuapé, zona leste. A mercadoria roubada foi entregue à vítima. Os presos responderão por receptação e formação de quadrilha.