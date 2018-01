Cinco são presos em assalto a loja na zona leste de São Paulo

A polícia prendeu em flagrante cinco homens na manhã deste domingo, 14, após assaltarem uma loja da Casas Bahias, no Itaim Paulista, na zona leste da Capital paulista. O roubo ocorreu por volta das 10h30, na loja de número 3.154 da Avenida Marechal Tito. Segundo a polícia, um dos policiais militares acabou se ferindo levemente durante a prisão e foi levado para o hospital. O caso está sendo registrado no 59º Distrito Policial, no Jardim Noemia. Locadora Também na zona leste, dois homens foram presos e um outro suspeito morreu após assaltarem uma locadora no bairro de São Mateus, na manhã deste domingo. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) ainda não tem outras informações.