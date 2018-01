Cinco são presos com documentos falsos em consulado dos EUA

A Polícia Civil prendeu na tarde desta terça-feira, 9, cinco pessoas com documentos falsos nos Jardins, na zona sul de São Paulo, no momento em que eles tentavam conseguir visto no consulado dos Estados Unidos.

Os detidos são da cidade de Luz, em Minas Gerais. Eles apresentaram passaportes verdadeiros e cartas de recomendação de uma montadora de veículos alemã. A assinatura do gerente de marketing da empresa tinha sido copiada por meio scanner.

Após descobrir a farsa, funcionários do consulado acionaram a polícia. Os presos confessaram a falsificação e contaram que pagaram R$ 2.500 pelos documentos. Três detidos são da mesma família (pai, mãe e filha). Eles disseram que queriam conhecer a Disneylândia.