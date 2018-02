SÃO PAULO - Cinco pessoas foram presas após uma tentativa de assalto a uma agência do Banco Bradesco na Rua João Cachoeira, no Itaim Bibi, zona sul de São Paulo. Segundo a assessoria da Polícia Militar, a tentativa de roubo aconteceu por volta das 13h40. A polícia ainda está no local. Não há informações de vítimas. O caso foi registrado no 15º Distrito Policial.