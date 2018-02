Cinco são presos após pichar fonte no centro A Guarda Civil Metropolitana prendeu cinco pessoas com socos ingleses, facas e um revólver calibre 32, após o grupo pichar suásticas e expressões de teor nazista na Fonte dos Desejos, na Praça Ramos de Azevedo, na frente do Teatro Municipal, no centro da capital, por volta das 21h de anteontem. Os detidos faziam parte de um grupo maior, mas a GCM não conseguiu prender todos. Entre os presos, dois já tinham passagem por formação de quadrilha e tentativa de homicídio. Eles foram indiciados também por formação de quadrilha, vandalismo e porte ilegal de arma.