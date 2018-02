Cinco são condenados por assaltar Tiffany A 19.ª Vara Criminal de São Paulo condenou na última sexta-feira cinco acusados de assaltar a joalheria Tiffany, no Shopping Cidade Jardim, na zona sul de São Paulo, em maio de 2010. Segundo decisão do juiz Antonio Carlos de Campos Machado Junior, os réus não poderão recorrer em liberdade. O bando roubou 72 joias avaliadas em R$ 1,5 milhão. As penas variam de cinco anos e quatro meses a seis anos e oito meses de prisão.