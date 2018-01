Cinco presos morrem após rebelião em penitenciária no interior de SP

João Paulo Carvalho, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Cinco presos morreram depois de uma rebelião na Penitenciária 2 de Serra Azul, na região de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, na tarde desta sexta-feira, 9.

Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), os sete envolvidos na briga serão internados no Centro de Readaptação Penitenciária de Presidente Bernardes, em regime disciplinar diferenciado (RDD). De acordo com a SAP, também será feita uma perícia técnica no local.

A unidade 2 abriga 1.530 presos, mas a capacidade é para 768. Cinco funcionários foram feitos reféns durante a ação, mas não ficaram feridos.