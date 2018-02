Cinco pessoas são mortas em quatro ocorrências em SP

SÃO PAULO - Cinco pessoas morreram e uma ficou ferida, entre as 18h30 de segunda-feira, 18, e a 1h30 desta terça-feira, 19, em várias ocorrências de homicídio registradas na capital paulista e na Grande São Paulo. Já no Guarujá, litoral sul, uma chacina deixou um saldo de três adolescentes mortos e dois adultos feridos.

No início da noite, por volta das 18h30, na Estrada Evangelista de Souza, no bairro Barragem, extremo sul da capital paulista, Edilson Souza Ferreira, de 29 anos, e Paulo Lima da Silva, 19, foram baleados por desconhecidos que, de dentro de um carro, segundo testemunhas, tinham como alvo, a princípio, somente o rapaz mais novo.

Mesmo baleado, Paulo ainda correu na direção de Edilson, que foi vítima supostamente de bala perdida. O rapaz que em tese não era o alvo dos atiradores acabou morrendo; já Paulo sobreviveu e continua internado no Hospital Geral do Grajaú. O caso foi registrado no 25º Distrito Policial, de Parelheiros. O delegado Alberto Alves Moreira investiga o caso.

Praticamente no mesmo horário, na Rua Andorinha de Coleira, em um escadão, no Parque Fernanda, zona sul de São Paulo, Juarez Margarido da Silva, de 29 anos, foi morto a tiros, atingido pelas costas, peito e cabeça, por desconhecidos. Não houve testemunhas, segundo a polícia. O caso foi registrado no 47º Distrito Policial, do Capão Redondo, pelo delegado Altamir Galdino.

Tiago Martins dos Santos, de 16 anos, e Joabe Souza Silva, 23, foram mortos a tiros, por volta das 23 horas, na Rua Magali Wassel, no Jardim Santa Rita, em Itapevi, região oeste da Grande São Paulo. Acionados por moradores da região, policiais militares foram até o local e encontraram as vítimas já mortas. Não há, testemunhas segundo a polícia. O caso foi registrado pelo delegado Eron Mauro Alves da Silva.

Um homem, ainda não identificado, de aproximadamente 35 anos, foi encontrado ferido a facadas na Rua Pedro Escobar, no Parque Residencial Cocaia, na zona sul. Mesmo encaminhada ao Hospital Geral do Grajaú, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso foi registrado no 101º Distrito Policial, do Jardim das Embuias, pelo delegado Celso Ramos.

Chacina. Três adolescentes foram mortos e dois homens sobreviveram a uma chacina ocorrida, por volta das 22 horas de segunda-feira, 18, na Rua Santo Amaro, dentro da favela do Sítio Conceiçãozinha, no Distrito de Vicente de Carvalho, cidade de Guarujá, litoral sul paulista.

Segundo o que foi apurado pela polícia até as 6h, um Fiat escuro, ocupado por quatro homens, teria parado em frente ao grupo e atirado. No local morreram os adolescentes A.M.S.J., de 16 anos, M.P.S.S., 16, e F.N.F., 17. Ficaram feridos Agemiro Gomes da Fonseca, 51, atingido de raspão, e Washington Fonseca de Oliveira, 29, que passou por cirurgia e continua internado no pronto-socorro municipal.

Não se sabe ainda o que motivou o crime, mas a polícia acredita em crime relacionado ao tráfico de drogas ou disputa entre quadrilhas da região. O caso foi registrado no Distrito Policial Sede do Guarujá pelo delegado João Barbosa Filho.