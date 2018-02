Cinco pessoas são mortas a tiros na quarta noite seguida de violência em SP

Atualizado às 13h30

São Paulo, 28 - A quarta noite seguida de violência na Grande São Paulo terminou com ao menos cinco pessoas assassinadas e 12 feridas. A zona leste da capital paulista registrou a maioria dos casos. O total de mortos entre a noite de quarta-feira, 24, e a madrugada deste domingo é de pelo menos 28.

Por volta das 23h desse sábado, 27, três homens foram baleados no Jardim João XXIII, na zona oeste de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, as vítimas estavam na Praça Irmão Joaquim do Livramento, quando desconhecidos passaram em uma moto e atiraram. Uma das vítimas morreu enquanto recebia atendimento no pronto-socorro do Jardim Sara. Dois feridos estão internados no pronto-socorro do Hospital Bandeirante.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Zona leste - No Parque Boa Esperança, região de São Mateus, na zona Leste da capital paulista, um homem foi morto a tiros e um casal ficou ferido. Os disparos foram efetuados por dois homens em uma moto na Rua Curumatim, próximo ao CEU São Mateus. O casal foi levado ao pronto-socorro de São Mateus.

Também em São Mateus, uma pessoa morreu após uma tentativa de assalto. Segundo a polícia, dois irmãos que saíram de uma casa noturna na Avenida Aricanduva tentaram assaltar o motorista de um carro estacionado próximo ao local. A vítima estava armada, reagiu e atirou. Um dos suspeitos foi atingido e morreu. O outro assaltante fugiu. O atirador não foi encontrado pela polícia.

Na Vila Formosa, também na zona leste, dois homens em uma moto atiraram em quatro pessoas que estavam na Rua Bernardo de Lima, na madrugada deste domingo. As vítimas foram encaminhadas para prontos-socorros do Jardim Iva e da Vila Nhocuné. O estado de saúde dos feridos não foi divulgado.

Ainda na zona leste, em São Miguel Paulista, o Corpo de bombeiros encontrou o corpo de um desconhecido na Rua Erva Prata. Não há informações sobre a causa da morte.

Zona Norte - No bairro do Pari, na zona norte de São Paulo, dois homens e uma mulher foram baleados por dois homens que também estavam em uma moto. As vítimas receberam atendimento no pronto-socorro Santana e não correm risco de vida.

Centro - No Brás, na Rua 21 de Abril, outros dois desconhecidos, também em uma moto, dispararam contra um homem. Ele foi encaminhado para o pronto-socorro João XXIII e seu estado de saúde é considerado grave, segundo a Polícia Militar.

Grande ABC - Em São Caetano do Sul, um agente penitenciário foi assassinado durante a noite deste sábado. De acordo com a Polícia Militar, o agente foi baleado por dois homens que estavam em uma motocicleta. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu na madrugada deste domingo.