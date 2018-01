Justiça decreta prisão de 5 por megarroubo à Prosegur em Ribeirão

FRANCA - Cinco pessoas foram denunciadas pelo megarroubo à Prosegur, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, no início de julho. Os acusados, que tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça, responderão por dois homicídios, formação de quadrilha, roubo, incêndio, posse de explosivos e outros crimes que somados podem resultar em mais de 100 anos de condenação.

O Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPE-SP), confirmou que foram levados R$ 51,2 milhões pela quadrilha, que tinha entre 20 e 40 componentes. Do dinheiro roubado, menos de R$ 200 mil acabaram recuperados.

Dos cinco que tiveram a prisão decretada, três estão na cadeia e dois seguem foragidos.

Apuração. O crime resultou na morte de um policial militar rodoviário, atingido na fuga da quadrilha, e um morador de rua que foi jogado de uma ponte na saída da cidade. As investigações continuam para tentar localizar os foragidos e identificar o restante dos assaltantes envolvidos no roubo, o maior da história de Ribeirão Preto.