Cinco pessoas ficam feridas em acidente na Avenida Aricanduva

Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas na manhã desta segunda-feira, 16, em um acidente envolvendo um ônibus e uma van na Avenida Aricanduva. O acidente aconteceu no sentido marginal, junto à Rua Tumucumaque, na zona leste de São Paulo. A colisão aconteceu por volta das 10 horas e os veículos ocupam uma das faixas da pista, complicando o trânsito nas proximidades do local, segundo informações da CET. Segundo o Corpo de Bombeiros, os feridos foram encaminhados aos hospitais Ermelino Matarazzo e Vila Alpina com lesões leves.