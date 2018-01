Cinco perguntas para...Lisa McGee

1. Qual o motivo de sua viagem para o Brasil?Vim conhecer a versão brasileira do projeto New Conections, do National Theater de Londres, que aqui se chama Conexões. Sou a autora de uma das peças que serão encenadas por jovens de 14 escolas, entre públicas e privadas. O espetáculo foi traduzido para o português e já foi apresentado em Portugal.

2. Como você avalia o trabalho teatral do projeto social Programa Vizinho Legal, do bairro Jaguaré, um dos que vão encenar sua peça?

Só estive com eles por dois dias, mas os achei brilhantes. Eles são muito entusiasmados. As performances foram ótimas e o resultado da peça é maduro e inteligente.

3. Como a arte pode ajudar as populações mais carentes?

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mesmo que eles não trabalhem no futuro com isso, a arte ajuda a pensarem na vida de forma mais ampla. Faz com que eles acreditem neles mesmos, aumenta a autoconfiança.

4. Como a arte poderia ficar mais acessível para essas pessoas? É preciso ter mais projetos como o Conexões, onde todos podem participar, jovens e adultos.

5. Qual o balanço que você faz desses dias no Brasil?

Adorei conhecer uma nova cultura, uma nova língua. Todos foram muito amigáveis. Quero voltar, ficar mais tempo.