Cinco perguntas para... Roberto Kochen, engenheiro civil e professor da USP

Uma construção nova está nas condições máximas de segurança. O normal é fazer inspeções periódicas para manter essas condições. Se isso é feito, a estrutura dura 50, 100 anos. Aqui no Brasil, há pouca ênfase na manutenção. Há ênfase na construção. Alguns desses prédios vão tendo degradação com o tempo, abrindo fissuras, enferrujando as armaduras de aço. E as condições de segurança pioram.

2.De quanto em quanto tempo é preciso fazer inspeções de manutenção? De ano em ano. Se tiver algum problema, é possível corrigir logo e o reparo é mais simples e mais barato.

3.Falha causada pelas obras que estavam sendo feitas no prédio pode ter sido a causa? Muitas vezes, essas obras não são feitas por engenheiros, empresas qualificadas, pessoas com preparo técnico. Às vezes, uma pessoa retira uma viga ou um pilar e afeta a estrutura do prédio todo. Ouvi no rádio sobre uma suspeita de infiltração. Se ela aconteceu, pode degradar o concreto, correr até a armadura de aço e causar um colapso como aquele, sim.

4.Há diferença se esse dano à estrutura ocorreu em um andar mais alto - como o 9º - ou no 3º?

Não. O risco sempre existe, independentemente do andar. Cai uma laje sobre a laje de baixo e a carga que ela sustenta dobra de peso. Então cai novamente, Mas é difícil descrever isso sem uma análise estrutural do lugar.

5.Que estruturas precisam ser afetadas para um prédio cair? Os prédios têm vigas horizontais sustentando as lajes e os pilares sustentando esse conjunto. Alguns edifícios ainda têm paredes estruturais. Esse conjunto todo não pode ser danificado.