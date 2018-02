Cinco perguntas para...

1.Quais os principais cuidados que se deve ter com a casa ao viajar? Fale com um vizinho de confiança e informe a ele seu período de ausência. Peça para que acenda alguma luz durante esse intervalo de tempo e também para recolher a correspondência. Caso more em condomínio, avise as centrais de monitoramento contratadas. E verifique se as portas de casa estão seguras.

2. E quem não tiver um vizinho de confiança? Deve suspender a entrega de jornais, ou direcionar a outro endereço, e pedir a um parente para recolher o que sobrar.

3. É bom deixar alguma luz acesa permanentemente? Nunca. Isso demonstra que não há ninguém em casa. Se possível, desligue a campainha também. Se alguém tocar, ficará em dúvida se realmente tem gente.

4.O que fazer com portas e janelas laterais? Em geral, para as passagens secundárias são usadas portas e janelas de alumínio ou de vidro, ambas bem frágeis - o que facilita o acesso de um assaltante. Utilize materiais reforçados e fechaduras resistentes.

5. Colocar a bagagem no carro também exige atenção? Isso deve ser feito de maneira discreta e sem alarde. Se a casa já estiver na mira de delinquentes, eles provavelmente já estarão observando o movimento do lugar há algum tempo. / TIAGO DANTAS