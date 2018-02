Cinco perguntas para...

1.O risco de desidratação aumenta no verão? Sim, não é raro que temperaturas elevadas inibam o apetite. No verão, também ocorre maior perda de líquidos e minerais, por causa do aumento da temperatura corporal e da transpiração excessiva. Por isso, há necessidade de se hidratar e repor todo líquido perdido.

2. É preciso aumentar o consumo de água. Há alguma recomendação específica? A água de coco é uma ótima escolha para a reposição de líquidos durante o período de calor, após atividade física intensa ou mesmo para ser usada em casos de desidratação. Além de ter baixo valor calórico, a água de coco proporciona uma forma rápida de hidratação ao organismo.

3. Bebidas alcoólicas devem ser evitadas? Deve-se moderar o consumo de álcool, que, além de rico em caloria, tem efeito diurético, o que compromete a hidratação e não traz valor nutritivo. Água, suco de frutas, sorvete de frutas, como o de limão, e a água de coco são ótimas opções.

4.A alimentação na praia exige cuidados extras? É importante certificar-se de que os alimentos gelados estejam mesmo gelados. Já os que foram cozidos devem estar inteiramente cozidos, sem pedaços crus. É preciso verificar ainda o cheiro e o gosto. Na dúvida, é melhor não comer. No caso de frituras, verifique como são armazenados os ingredientes. / ADRIANA FERRAZ