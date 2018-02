Cinco perguntas para...

1. O que é o Saia na Noite? É um grupo que foi criado ainda em 1992 por um pequeno grupo de mulheres que já praticavam o ciclismo e sentiam necessidade de abrir um espaço direcionado ao público feminino da capital.

2.Esta é uma boa época para circular? É a melhor época! A cidade ainda está vazia (por causa das férias escolares), o trânsito está bem menor e o clima, quente.

3. Há algum horário de preferência? De manhã, entre 9h e 10h. À noite, também, após as 20h30. Mas quem sai sozinha tem de tomar cuidado, porque os assaltos de bike aumentaram. O ideal é andar sempre em grupo. Mas, se a pessoa sair desacompanhada, a dica é escolher ruas como a Oscar Freire (nos Jardins, zona sul), onde não passa ônibus, há movimento e boa iluminação noturna.

4. Qual passeio você indica? Ir a museus e centros culturais que agora têm bicicletários, como a Cinemateca, na Vila Mariana, e o Museu da Imagem e do Som, o MIS (ambos na zona sul), que são rodeados por ruas tranquilas.

5. Qual sua rota preferida no verão? Adoro ir aos Parques do Ibirapuera e do Povo. No entorno do Ibirapuera, dá para aproveitar as ruas da Vila Nova Conceição. Além de ser uma região plana, há padarias gostosas para o café da manhã. / VALÉRIA FRANÇA