Cinco perguntas para...

1.Qual a origem da lasanha? Acredita-se que tenha surgido na Roma antiga. O nome tem relação com o pote de barro no qual as primeiras receitas eram preparadas, chamado lasanum. Ao pé da letra, significa "pote de cozinhar". Daí derivou o nome em italiano lasagna, que se refere à massa em si, e o nome do prato, lasagne.

2.O prato foi introduzido no Brasil pelos imigrantes italianos? Com certeza. Muitas famílias que chegaram a São Paulo trouxeram receitas de centenas de anos.

3. Quais 'sotaques' ela ganhou no Brasil? Vários. Na LaTutti, por exemplo, temos sabores exóticos e bem brasileiros, como a nordestina creme de mandioca com carne-seca desfiada e a frango com creme de milho.

4. Existe um sabor que seja 'a cara' do paulistano? A lasanha à bolonhesa, com molho de carne e tomate, nascido em Bolonha.

5. Muitos italianos criticam sabores de pizza exóticos criados no Brasil. Isso chega a acontecer com a lasanha? Sim, os italianos são tradicionais nesse quesito, não aceitam grandes ousadias. Do lado de cá, o brasileiro adora lasanha. Um estudo feito pela GlobeScan, uma consultoria internacional, no ano passado, mostrou que o prato preferido por aqui é a lasanha, atrás até mesmo de feijoada e churrasco. / DENIZE GUEDES