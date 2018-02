Cinco perguntas para...

1. Além do alimento orgânico ser produzido sem agrotóxicos, que vantagens oferece? É mais intenso no sabor, mais perfumado, dura mais na geladeira.

2. Quais alimentos devemos ter sempre em casa? Vegetais, verduras, ervas frescas, ovos caipiras e castanhas. Na despensa, grãos como arroz integral orgânico, quinoa e feijão. Azeite de oliva, temperos secos e massa seca grano duro também.

3. Que atitudes sustentáveis podem ser adotadas no preparo? Evitar o uso de alimentos industrializados, como enlatados e outros que tenham sido processados e desperdicem embalagem. Comer também o mínimo possível de carne vermelha.

4. Qual a diferença entre o vegetariano e o naturalista? O primeiro não come proteína animal. Boa parte, porém, come produtos de origem animal, como ovos, queijos e leite (ovolactovegetariano). Já o naturalista evita alimentos industrializados e processados. Come alimentos integrais e orgânicos, peixe, frango caipira e, raramente, carne vermelha orgânica.

5.Qual o vilão da alimentação no País? O brasileiro tem se espelhado nos hábitos americanos. Busca soluções práticas em casa, com itens semiprontos e industrializados. Hoje já se come menos arroz e feijão e mais comida congelada. / DENIZE GUEDES