Cinco perguntas para...

1. Qual local é mais adequado para cultivar plantas e flores em apartamento pequeno? Parapeitos, cantos da sala perto da janela e bancadas. O importante é que seja um local bem iluminado, onde bata sol por pelo menos três horas ao longo do dia.

2. Poluição e tempo seco atrapalham o cultivo? No caso das flores de corte, que têm durabilidade limitada, isso não influencia. Mas as plantas sofrem. Suas folhas ficam obstruídas pela sujeira, o que impede a respiração adequada. Se o apartamento tiver varanda, uma dica é lavar as plantas sempre que acumular poeira. Se não, já resolve usar vaporizador de água com esponja macia e, eventualmente, sabão de coco.

3. Como fazer para que as flores vivam mais tempo? Mantê-las longe do sol e de correntes de ar, trocar a água a cada dois ou três dias, adicionando uma colher de chá de açúcar e duas gotas de cândida por litro.

4. Há horário ideal para fazer a rega? Das flores, não. No caso de plantas em jardim, no começo da manhã ou no fim da tarde.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

5. Quem mora sozinho e passa o dia fora pode ter arranjos em casa? De flores de corte, sim. Agora, as plantas de interior precisam de luz. Se o morador deixa as cortinas fechadas o dia inteiro, elas não vão ficar muito felizes. / NATALY COSTA