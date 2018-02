Cinco perguntas para...

Gestora ambiental da empresa especializada em hortas urbanas Biofert

1.É possível ter uma horta em um apartamento?

Sim, é possível. Desde que a horta seja montada em um local que receba pelo menos 3 horas de sol por dia, ou um ambiente mais claro e ventilado, como varandas e janelas.

2. Quais são os principais cultivos ornamentais recomendados para esses locais? O ideal são plantas de sombra e resistentes à pouca luz, como palmeira-ráfis e singônio. Outra opção são plantas de meia sombra, como violeta-africana, antúrio, peixinho, lírio-da-paz e begônia, entre outras. Para esse tipo de cultivo é muito importante fazer uma boa drenagem na hora do plantio com um pouco de argila expandida no fundo do vaso.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

3. E entre temperos e hortaliças? Salsinha, coentro, cebolinha, pimentas, hortelã, manjericão, tomilho, alface, tomate cereja..

4. Existe algum cuidado especial para plantas criadas em apartamentos? Sim. Luz adequada, água e uma boa nutrição (adubação) a cada 15 dias, de preferência com fertilizantes líquidos, atóxicos e universais.

5.Onde é possível conseguir sementes, vasos e adubo nas grandes cidades? É fácil encontrar nas lojas especializadas, como floriculturas e orquidários, ou em redes de supermercados e departamentos que tenham setor de jardinagem.