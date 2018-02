Cinco perguntas para...

1. Entre os dias 21 e 24, ocorre no Parque da Água Branca a 3ª Feira do Verde & Meio Ambiente. Qual a sua importância? Nela, são apresentadas propostas para o aumento do consumo de flores e plantas ornamentais em residências, empresas e condomínios, por exemplo. Mostra-se a responsabilidade de cada um na preservação do meio ambiente.

2. Qual o destaque do evento? O grande destaque é a Casa Viva, construída em uma área de 45 metros quadrados, com o objetivo de demonstrar aos visitantes quais os procedimentos que devem ser tomados para idealização construtiva de uma residência ecológica e acessível, por meio da exposição de produtos, serviços e tecnologias.

3. Qual o perfil de público do evento? Pessoas engajadas na preservação ambiental, consumidores e amantes de flores e plantas.

4. Como você avalia o crescimento dessas preocupações ambientais? A cada ano, a feira tem um maior número de expositores com atividades voltadas para o meio ambiente. Ficamos felizes em ver que as pessoas estão se preocupando cada vez com o assunto.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

5.Quantas pessoas, em média, vão à feira? No primeiro ano, tivemos 50 mil visitantes. Na edição de 2010, foram 70 mil. Esperamos um aumento de 20% para este ano.