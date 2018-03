Cinco perguntas para...

ENGENHEIRA AGRÔNOMA DO VIVEIRO MANEQUINHO LOPES

1. Como plantar uma árvore na minha calçada ou em uma praça?

Recomendamos que o cidadão peça orientação técnica à Subprefeitura. A Campanha de Arborização da Prefeitura oferece orientações para o munícipe plantar na calçada, obedecendo a cuidados como distância do mobiliário urbano e dos postes.

2. Há espécies mais indicadas para a cidade?

A Secretaria do Verde prioriza espécies nativas. É possível conferir algumas espécies indicadas na página da secretaria (prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente).

3. Como conseguir mudas da Prefeitura?

As mudas são distribuídas gratuitamente aos munícipes interessados, que devem procurar o parque municipal mais próximo. Lá, serão orientados sobre como plantar e cuidar da árvore.

4.Qual apoio se pode ter para o plantio?

A Escola Municipal de Jardinagem, que fica no Parque do Ibirapuera, oferece cursos de jardinagem gratuitos (prefeitura.sp.gov.br/escoladejardinagem). O cidadão ainda pode procurar o Viveiro Manequinho Lopes, também no parque. Os telefones são: 3887-6761/ 7723.

5.E em caso de árvores danificadas, como avisar a Prefeitura?

O cidadão deve entrar em contato com a Unidade de Áreas Verdes da Subprefeitura da região ou pelo telefone 156.