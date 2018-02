Cinco perguntas para...

Marcelo Mouawad

DIRETOR DA UNIÃO DE LOJISTAS DA 25 DE MARÇO E ADJACÊNCIAS

1. Quais são as expectativas de crescimento na 25 de Março para este Natal?

A expectativa é de 15% em média, que já vem se apresentando ao longo do ano, em datas como o Dia da Criança. Esperamos o mesmo para o Natal. Ano passado, o aumento foi de apenas de 7%.

2. Quais são os motivos que impulsionaram o crescimento neste ano?

Primeiro, a expansão da área, tanto de forma vertical quanto horizontal. Prédios que não usavam salas no 8.º andar, por exemplo, agora ocupam esses espaços. Há novas lojas nas ruas adjacentes à 25 de Março. Mas neste ano também percebemos aumento do poder aquisitivo, com o ganho de salário e da confiança.

3. Quais são as tendências para o Natal? Há uma mudança nas cores das árvores de Natal neste ano. Branco, lilás e rosa estão entre as principais tendências. Nos brinquedos, as bonecas interativas para as meninas e uma espécie de arma de paintball, que atira dardos de espuma, para os meninos. Os tradicionais Barbie e HotWheels também são outras apostas.

4. Quais são as dicas para fazer compras? Os melhores horários são no começo da manhã e no fim da tarde. Estacionar longe e ir a pé.

5.E a segurança? Temos cem homens fazendo o policiamento e uma base 24 horas.