Cinco perguntas para...

Giovanni Guido Cerri

DIRETOR DO INSTITUTO DO CÂNCER (IC) E PARTICIPANTE DO "OUTUBRO ROSA"

1. O que é a campanha Outubro Rosa?

Uma iniciativa mundial que nasceu nos Estados Unidos para alertar a população feminina sobre a importância da prevenção no combate ao câncer de mama. Somente neste ano, já são 50 mil novos casos, tornando a doença mais comum entre as mulheres. Queremos mostrar que, quando diagnosticado precocemente, esse tipo de câncer tem cura.

2. Quais são as ações da campanha para chamar a atenção das mulheres?

Em São Paulo, o prédio do Instituto do Câncer, o Monumento às Bandeiras e a Ponte Octavio Frias de Oliveira foram iluminados de rosa. No Rio, o Cristo Redentor está da mesma cor.

3. Como funciona o mutirão da mamografia promovido pelo Hospital das Clínicas?

Até o dia 29, vamos realizar mamografias gratuitamente de segunda a sexta, das 7 às 17 horas. As pacientes que apresentarem alguma alteração terão tratamento garantido. É preciso agendar pelo telefone (11) 3067-2642.

4. Qual a expectativa do projeto?

Esperamos atender 600 mulheres até o fim do mês.

5.A ação terá continuidade? Sim. Pretendemos fazer outro mutirão até 2011, dessa vez com um mamógrafo "móvel", dentro de um caminhão que percorrerá a zona oeste de São Paulo.