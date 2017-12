Cinco perguntas para...

Wagner Novaes

Engenheiro agrônomo e coordenador técnico do projeto Fábrica Verde

1. O que é o projeto Fábrica Verde?

É um curso de jardinagem promovido pela Secretaria Municipal do Trabalho, com noções de paisagismo e empreendedorismo. São 60 alunos, com bolsa mensal de R$ 357. A ideia é dar capacitação técnica e promover geração de renda para essas pessoas, que precisam de uma oportunidade.

2. Como está o mercado de jardinagem?

Há uma carência de mão de obra qualificada, de jardineiros treinados em São Paulo. Todo mês há cerca de 40 vagas disponíveis que não são preenchidas.

3. O jardim vertical é uma tendência nos espaços urbanos? Ainda há poucos jardins verticais, mas o mercado é crescente. Para instalá-los é preciso escolher as espécies ornamentais, o substrato e o sistema de irrigação mais adequados de acordo com as condições climáticas e o espaço.

4. E os tetos verdes?

A cidade tem menos de 1% de tetos verdes em relação à área cinza. Mas é tendência e há mercado para isso. Além do convívio com a natureza, ele melhora a sensação térmica, diminui até 12°C a temperatura interna do ambiente.

5.O que sugere para montar um jardim?

Use plantas de forração ou folhagens. Elas resistem mais tempo que as flores. E dê sempre preferência para as plantas e árvores nativas.