Cinco Perguntas para...

Diretor da JKPG e organizador da 4ª Expoazeite

1. Quais são as diferenças entre azeites? As diferenças dos azeites são muito amplas, pois existem variados tipos de produtores e solos que diversificam o odor e o sabor. Fazer o curso de degustação não basta para ser técnico, é preciso ter o dom de perceber as gamas.

2. Quais são os tipos de azeite e quando eles são usados?

O extravirgem é o mais ácido e serve para finalizar, além de saladas e pizzas, qualquer tipo de prato. Diminuindo o nível de acidez, vem o virgem, para o cozimento. Tem também o lampante, mas não é comestível, e o refinado, que também serve para a finalização, mas é mais fraco e parece um óleo.

3. O que levar em conta ao escolher? Não comprar composto de azeite. Diferentemente do vinho, quanto mais novo melhor. Para preservar, o ideal é evitar mudanças extremas de temperatura.

4. Como escolher um bom e barato no supermercado? Todos são bons, o que muda são o sabor e o odor. Fica ao gosto do freguês.

5. Existe produção brasileira? Não, mas há plantações experimentais em Santa Catarina. Em São Paulo, tem o projeto Oliva SP para fomentar e pesquisar a produção de azeitona.