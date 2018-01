Cinco perguntas para...

1.O Estado de Rhode Island (nos Estados Unidos) teve, em 2003, um incêndio semelhante ao da boate de Santa Maria. O que mudou na lei local? Rhode Island proibiu o uso de fogos de artifício em locais como casas noturnas e deu aos bombeiros mais poder de fiscalização. Talvez a decisão mais importante tenha sido a exigência de instalação de chuveiros automáticos em casas noturnas com capacidade para mais de 150 pessoas.

2. O Brasil precisa de mudanças na lei? O Brasil pode estudar mudanças semelhantes. Os incêndios de Rhode Island e Santa Maria foram similares em muitos sentidos e nos mostraram como incêndios rápidos podem ser mortais nesse tipo de local.

3. Como prevenir um incêndio numa casa noturna? As pessoas não estão familiarizadas com esses ambientes e, como o fogo pode se espalhar rápido, a segurança contra incêndio tem de estar dentro do prédio.

4.Sprinklers (chuveiros automáticos) podem ajudar? Os sprinklers não impedem incêndios, mas evitam que eles fiquem maiores e mais perigosos.

5. Como podemos nos proteger de tragédias? Devemos procurar as saídas de emergência quando entramos em um lugar. E o governo deve cobrar que proprietários tomem as medidas de segurança antes de abrir. / TIAGO DANTAS