Cinco perguntas para...

1.Qual o produto mais vendido na Feira das Flores da Ceagesp? A rosa é a flor mais procurada. Mas o que vem crescendo muito e teve movimentação financeira até maior que a rosa foi a orquídea. Embora tenha vendido menos, é um pouco mais cara. Rendeu R$ 62,9 milhões em 2012.

2. As vendas aumentam no Dia da Mulher (8 de março)? É uma das principais datas, mas o Dia das Mães é a campeã. E vem com maio, mês da noiva. Depois vêm Dia dos Namorados, Dia da Mulher e Finados.

3.Qual a participação das flores para o faturamento total da Ceagesp? Em 2012, representou 1,6% do volume das nossas vendas em toneladas e 5% em movimentação financeira. Foram 56 mil toneladas de produtos e R$ 284 milhões de vendas. Frutas representam quase metade do movimento da Ceagesp.

4.Como o produtor pode expor suas flores na feira? Ano passado, tivemos 1.100 produtores. Em geral, o próprio produtor vem com seu caminhão e usa o veículo para vender o produto. A vantagem é que tira o intermediário do negócio, e os preços ficam muito convidativos. Isso não ocorre com as frutas.

5.De onde vêm as flores? Vem basicamente do Estado de São Paulo. Cerca de 70% da produção nacional está aqui. / TIAGO DANTAS