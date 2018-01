CINCO PERGUNTAS PARA... Gustavo Prado, pneumologista do Icesp e do Incor 1.Qual é a consequência do gás metano no organismo? Não é tóxico. O que acontece é que, em local fechado com alta concentração, ele substitui outros gases e causa diminuição de oxigênio. Isso acontece em construções que são erguidas sobre aterros sanitários.