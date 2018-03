Cinco perguntas para...

Diretor artístico e regente da Orquestra Jazz Sinfônica

1. Como estão os preparativos para a comemoração de 20 anos da orquestra?

Continuamos com a série, muito bem-sucedida, de concertos no Auditório Ibirapuera (a temporada começa na sexta-feira). Também estão previstas apresentações no Sesc Pinheiros (a partir de 5 de maio) e no interior do Estado.

2. Qual é a vocação da Jazz Sinfônica?

Fazemos uma

ligação com a

tradição das orquestras de rádio e TV, que praticamente desapareceram a partir dos anos 70. Executamos música popular brasileira. Enquanto a Osesp é uma orquestra museu, no bom sentido, nós somos uma usina criadora.

3. Onde ouvir boa música em São Paulo?

Sem dúvida, na Sala São Paulo. Mas também gosto do Auditório Ibirapuera, do Bourbon Street e do Tom Jazz.

4.E onde comprar música instrumental?

Em São Paulo existem lojas especializadas, como a Laserland, onde há sempre um funcionário que entende do assunto. Mas também é possível encontrar nas megastores em geral.

5. Como aprender a ouvir música?

As pessoas estão

acostumadas a ter música como fundo para outras atividades, na balada, no carro ou na sala de espera. Existe outra possibilidade: ouvir a música, usufruir da

música.