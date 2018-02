Cinco operários morrem soterrados em obra subterrânea de usina de açúcar Cinco operários morreram ontem quando trabalhavam na instalação de tubos subterrâneos na Usina de Açúcar e Álcool Lins, na cidade de mesmo nome no interior de São Paulo. Nove operários trabalhavam nas escavações, por volta das 15h15, quando a estrutura que escorava as escavações cedeu e as paredes laterais do túnel desabaram sobre eles.