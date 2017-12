Cinco ônibus são depredados na zona leste

SÃO PAULO - Cinco ônibus foram depredados no início da madrugada deste domingo, 5, em ruas do Jardim Robru, zona leste da capital. Um veículo foi incendiado, enquanto os outros foram apedrejados. O dinheiro de pelo menos um dos coletivos foi roubado. Ninguém ficou ferido nos ataques. Até o início da tarde, os responsáveis pelos crimes não haviam sido identificados.

Por volta da 0h, a Polícia Militar foi chamada para averiguar uma denúncia de que um ônibus havia sido incendiado na esquina das Ruas José Inocêncio da Costa e Teodoro de Assis. Antes de chegarem ao local da ocorrência, os policiais foram informados que outro coletivo havia sido atacado na Rua Jerônimo Barbosa da Silva, a cerca de 600 metros do primeiro caso.

O segundo veículo foi apedrejado e teve as janelas quebradas. Os criminosos levaram cerca de R$ 30, além de cartões usados pelo cobrador. O motorista deste coletivo contou à polícia que foi parado por um grupo formado por cerca de dez pessoas. As vítimas não foram capazes de reconhecer os suspeitos. Enquanto acompanhavam as vítimas ao 50°. DP (Itaim Paulista), os policiais militares souberam de mais três ataques.

Mais dois ônibus foram danificados na Rua João Correia de Magalhães, num raio de 600 metros dos outros dois endereços. O quinto veículo atacado estava na Rua José Inocêncio da Costa, onde aconteceu o incêndio. A Polícia Técnico Científica fez a perícia dos coletivos. Ninguém soube informar à polícia quem pode ter cometido os crimes nem qual o motivo dos ataques.