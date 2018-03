Cinco morrem em chacina em Piracicaba

Cinco pessoas morreram e outras três foram baleadas em uma chacina na madrugada desta quarta-feira, 17, em Piracicaba, interior de São Paulo. As vítimas estavam em um bar no bairro Jardim Borghesi quando homens, em pelo menos duas motocicletas, passaram atirando, segundo a Polícia Militar. O crime aconteceu à 0h15.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), quatro vítimas morreram no local e outra morreu na Santa Casa de Piracicaba. Outros três baleados estão internados. Entre as vítimas há um adolescente, um procurado pela Justiça e outros com antecedentes criminais, segundo a PM. Duas horas antes da chacina, um homem foi executado com cerca de 20 tiros em um bairro da periferia da cidade.