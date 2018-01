Cinco linhas de ônibus intermunicipais vão funcionar 24 horas

Atualizado às 16h38.

SÃO PAULO - O governador Geraldo Alckmin (PSDB) divulgou nesta quinta-feira, 19, um projeto similar para linhas da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU). Batizado de Corujão, o serviço atenderá 18 cidades da Grande São Paulo e colocará à disposição dos usuários cinco linhas de ônibus 24h nas sextas-feiras e sábados. O valor da tarifa será o mesmo praticado pela EMTU durante o dia. Conforme o Estado adiantou, o prefeito Fernando Haddad (PT) vai lançar o serviço de ônibus "corujões" na cidade de São Paulo.

O objetivo do governo do Estado é beneficiar principalmente os frequentadores de bares de Pinheiros e da Vila Madalena, na zona oeste. As linhas sairão de Itapecerica da Serra, Embu das Artes, Osasco, Carapicuíba e Cotia. O serviço já começa a valer na noite desta sexta-feira, 20. Ao todo, 98 ônibus cobrirão essas linhas.

A partir da semana que vem, mais dez linhas de ônibus da EMTU - atendendo cidades como Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Poá e a região do ABC - terão seu horário ampliado até a 1h, para atender os últimos passageiros de estações do Metrô como Corinthians-Itaquera, na Linha 3-Vermelha, Tucuruvi, na 1-Azul, e Vila Prudente, na 2-Verde. Aos sábados essas linhas vão operar até as 2h do domingo. Nesse caso, 114 ônibus serão responsáveis pelo serviço. O secretário estadual dos Transportes Metropolitanos, Jurandir Fernandes, não disse quanto o serviço custará aos cofres públicos, mas garantiu que as empresas concessionárias dos ônibus intermunicipais serão remuneradas por passageiro transportado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Isso vai beneficiar as pessoas que trabalham até mais tarde, que saem do trabalho de madrugada, ou que começam mais cedo, e a noite do fim de semana, o entretenimento, o lazer, sempre na linha de bebeu, não dirige. Mais uma opção para a nossa população", afirmou Alckmin em evento no Palácio dos Bandeirantes, na zona sul.

Alckmin disse que esse é um serviço "que tende a crescer". De acordo com ele, quando os "corujões" da Prefeitura de São Paulo estiverem operando, provavelmente a partir de janeiro, os dois sistemas noturnos se complementarão.

Fernandes falou sobre a regularidade dos ônibus da EMTU. "O limite é de hora em hora. Em alguns casos, vamos calibrar se houver a necessidade de ser 45 ou 30. Mas em princípio, eles vão funcionar com hora cravada, hora a hora."

Cadê o ônibus? Pela internet, os passageiros já podem ver, em tempo real, onde estão os ônibus das linhas dos "corujões" da EMTU. O site é www.emtu.sp.gov.br. Com isso, a pessoa pode calcular o tempo que o veículo vai demorar para chegar até o ponto mais próximo.

Veja lista do serviço corujão:

Prefeitura. Haddad vai anunciar o sistema de "corujões" dentro da cidade de São Paulo. Segundo o Estado adiantou, deverão ser cerca de 140 linhas noturnas em todas as regiões da capital. Esse serviço está previsto para começar em janeiro.