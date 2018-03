Cinco ladrões de carro são presos na região de Itaquera

Cinco ladrões de carro foram presos, no início da madrugada desta quinta-feira, 10, por policiais militares, na região de Itaquera, zona leste de São Paulo. Três dos criminosos teriam participado de um roubo no ABC e foram detidos com um dos veículos roubados; já os outros dois foram presos quando tentavam roubar o carro de um policial que chegava em casa.

Os três primeiros ladrões foram presos pela PM na Cohab José Bonifácio, região de Itaquera, zona leste de São Paulo, acusados pela polícia de envolvimento em um roubo de sete veículos, no dia 27 de janeiro, em uma concessionária da Citroën, em São Bernardo do Campo, no ABC. Dos sete carros roubados, quatro foram recuperados pela PM dias depois. Em patrulhamento pela Cohab, a PM desconfiou de três ocupantes de um Corsa. Um deles ainda desceu do veículo e entrou em um Citroën C5 cinza, momento em que os policiais fizeram a abordagem.

Durante a revista, os policiais não encontraram nenhuma arma, mas estranharam ao ver o Citroën - um modelo de luxo - sem o painel e com os bancos, equipamentos de som e as rodas de outro carro, em condições precárias. Os suspeitos, que já tinham passagens pela polícia, foram encaminhados ao 32º Distrito Policial, de Itaquera, onde confessaram a participação no assalto à concessionária. O trio foi autuado em flagrante por receptação.

Os outros dois bandidos, um deles armado, se deram mal ao tentarem assaltar um policial militar que, de folga e à paisana, chegava em casa, na Rua Sabbado D'Angelo, e se preparava para guardar um Fiat Palio na garagem. Como estava desarmado, o policial entregou o carro e acionou colegas logo em seguida. Minutos depois, quando realizavam o patrulhamento na região, os policiais localizaram os suspeitos, que foram detidos. A dupla foi conduzida ao 32º Distrito Policial de Itaquera, que fica na mesma rua onde o PM mora, e autuada em flagrante.