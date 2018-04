Cinco jovens morrem após carro cair em lagoa no interior de SP

SÃO PAULO - Cinco jovens morreram na madrugada desta segunda-feira, 3, após o carro em que estavam cair na lagoa de um pesqueiro perto de uma estrada de terra em Estiva Gerbi, no interior de São Paulo. As vítimas tinham entre 17 e 23 anos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Mogi-Guaçu, a probabilidade é de que o motorista, após perder o controle do veículo, tenha saído da estrada e caído no lago. Os passageiros morreram na hora.