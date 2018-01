Cinco internos fogem da Fundação Casa em Guarulhos

Por volta da 0h30 desta quinta-feira, 18, cinco internos da Unidade II da Fundação Casa conseguiram escapar por um muro lateral após saírem de um dos dormitórios, que teve as janelas quebradas. Policiais militares do 44º Batalhão foram acionados por funcionários, mas não chegaram a tempo de deter os adolescentes, que continuam foragidos.

Este é o segundo incidente registrado no complexo nos últimos dias. Inaugurada em 20 de fevereiro de 2008, a Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (Casa), antiga Febem, é formada por três unidades e fica no Jardim Aracília, em Guarulhos.

Cada uma das três unidades da Fundação tem capacidade para abrigar 56 menores, sendo que a terceira é feminina. Havia 56 adolescentes, com idades entre 14 e 18 anos, em cada uma delas, mas agora, com a fuga, o número de internos na unidade II cai para 51. A Corregedoria da Fundação abrirá uma sindicância para apurar o ocorrido. A fuga será registrada no 4º Distrito Policial, do bairro dos Pimentas.

Rebelião

Na noite do último domingo, 14, uma rebelião na Unidade I deixou um saldo de quatro funcionários feridos. Parte das dependências da unidade foi destruída pelos menores. Há duas versões para o motim: a de que tudo começou após uma briga entre os adolescentes e os agentes socioeducativos na sala de TV; e a de que os internos se revoltaram com a prisão, em frente ao complexo, de três jovens que se preparavam para jogar drogas para o interior da unidade.