Cinco homens assaltam agência bancária na região da Vila Mariana

SÃO PAULO - Cinco homens assaltaram uma agência bancária do Santander por volta das 16h30 da tarde desta terça-feira, na Avenida Lins de Vasconcelos, 1894, na região dos bairros Aclimação e Vila Mariana em São Paulo.

Dois homens entraram, roubaram o cofre e levaram duas armas dos vigias. Outros três ficaram do lado de fora prestando apoio. A Polícia Militar não soube informar quanto foi levado do banco.

Quando os assaltantes deixaram o banco, ninguém conseguiu anotar a placa e nem o modelo do carro. Nenhuma pessoa foi presa. O caso ainda deverá ser registrado no 6º Departamento de Polícia no Cambuci.