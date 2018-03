Cinco guardas são presos por tráfico de drogas em Ibiúna

SOROCABA - Uma operação do Ministério Público Estadual de São Paulo (MPE-SP) prendeu cinco guardas civis municipais por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas, na noite desta segunda-feira, 17, em Ibiúna, no interior paulista. Entre os presos está um agente que ocupava posto de comando na Guarda Civil da cidade. Os suspeitos foram detidos pela Polícia Militar e levados para a sede do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MP em Sorocaba.

A PM cumpriu três mandados de prisão preventiva e dois de prisão temporária contra os agentes de segurança do município. Os guardas foram detidos durante a troca do turno da noite, e alguns estavam de uniforme, em seus postos de trabalho. Outros receberam voz de prisão já em casa.

Os detidos passaram a noite na Cadeia Pública de Pilar do Sul e foram transferidos, nesta terça-feira, 18, para o Centro de Detenção Provisória de Sorocaba.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os guardas são suspeitos de acobertar a ação de traficantes e participar diretamente do tráfico na cidade. Eles também são acusados de abuso de poder. O Gaeco informou que as investigações ainda estão em curso.

A prefeitura de Ibiúna informou, em nota, que ainda não teve acesso à investigação, mas que vai acompanhar as apurações e adotar as medidas administrativas em caso de confirmação de qualquer ato ilícito.