Cinco ficam feridos em desabamento de laje em Caieras

Cinco pessoas ficaram feridas após o desabamento de uma laje, em Caieiras, na Grande São Paulo, no fim da manhã desta segunda-feira, 10. Segundo informações iniciais do Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom), o acidente aconteceu por volta das 12h45, na Rua Cardeal. Um helicóptero Águia, do Grupamento Aéreo da Polícia Militar, foi acionado, mas as vítimas, com ferimentos leves, foram atendidas no local.